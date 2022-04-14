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Samsun’a dev sulama projeleri

Samsun’da devam eden dev sulama projeleri tamamlandığında içme ve sulama suyu anlamında sıkıntı yaşanmayacak.

Çevre 14.04.2022, 09:55
Samsun’a dev sulama projeleri

Samsun’da devam eden dev sulama projeleri tamamlandığında içme ve sulama suyu anlamında sıkıntı yaşanmayacak.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’da 6 milyar 643 milyon 888 bin TL tutarında birçok projesi bulunuyor. Bu projeler arasında sulama, içmesuyu, drenaj hattı, sanat yapıları ve taşkın koruma projeler yer alıyor. Projelerin 44’ü tarım alanları ile ilgiliyken, 3 proje ise hizmet alanında.

549 milyon TL’lik 19 Mayıs Barajı Sulaması Projesi

7 bin 693 hektar alanın sulanmasına fayda sağlayacak 19 Mayıs Barajı Sulaması Projesi’nin toplam maliyeti 549 milyon 764 bin TL. Yüzde 27’si tamamlanan proje ile 7693 hektar alan zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek. Muhtelif cins ve çaplarda yaklaşık 96 km boru döşeme işleri tamamlanan projede kamulaştırma işlemleri, işletme bakım yolu, sanat yapısı ve boru montaj imalatları devam ediyor.

Bafra Ovası Sulaması Projesi 2. Kısım çalışmaları

395 milyon 826 bin TL proje bedelli Bafra Ovası Sulaması Projesi 2. Kısım çalışmalarına başlandı. İlgi sahada toplulaştırma çalışmaları yürütülmeye devam ediyor. 900 hektar alanın toplulaştırması 2021 Kasım ayında tamamlandı. Çeltik ekimi nedeniyle, drenaj kanalı, kanalet çalışmaları kasım-mayıs ayları arasında yapılabiliyor. Geçen yıl 3250 m anakanal, 520mm. duvarlı kanal ve 11 adet sanat yapısı yapıldı. 25 km’lik drenaj kanal kazıları tamamlandı. Yüklenici firma tarafından drenaj kanal kazıları çalışmalarına devam ederken, projenin yüzde 4’ü tamamlandı. Proje ile 6470 hektar alanın sulanması amaçlanıyor.

99 kırsal mahalleyi ilgilendiren pompalı drenaj ikmali

Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı Projesi çerçevesinde “Çarşamba Ovası sağ sahil yüzeysel drenaj ile 2 metre kotu altı arazisinin pompalı drenaj ikmali” işinin proje bedeli 307 milyon 393 bin TL. Proje ile Çarşamba ve Terme Ovalarında 53 bin 507 hektar alan tarım arazisinin drenajının sağlanması amaçlanıyor. Önceki yılarda yapılan ihalelerde 32 bin 407 ha alanda drenaj çalışmaları yapıldı. Ayrıca 21 bin 100 hektar alan tarım arazisinin drenajı için ana drenaj kanallarında imalat çalışmaları devam ediyor. Yüzde 19’u tamamlanan işin 2022 yılında 5 bin hektar alanlık kısmında inşaat devam ederken, 2023 yılı ve sonrasında 40 bin 507 hektar alanlık kısmın tamamlanması hedefleniyor.

148 köyü ilgilendiren projenin yüzde 60’ı tamamlandı

139 milyon 603 bin TL proje bedelli Çarşamba Ovası denize çıkış yapıları ve sol sahil drenaj 2. kısım yapım işinin yüzde 60’ı tamamlandı. 2 ilçe ve 148 köyü ilgilendiren proje çerçevesinde sol sahilde 3 adet, sağ sahilde 6 adet olmak üzere toplam 9 adet denize çıkış yapısı yapılması, Çarşamba Ovası sol sahilde yetersiz kapasitedeki menfezlerin yıkılarak yerlerine menfez veya köprü yapılması, uygunsuz büzlü geçişlerin kaldırılarak uygun boyutta menfez imalatlar yapılacak. 2 adet menfez yapısı tamamlandı. 3 adet denize çıkış yapısı tamamlanırken, 2 adet denize çıkış yapısı inşaatı devam ediyor.

Asarcık Armutlu Göleti

58 milyon 589 bin TL proje bedelli Asarcık Armut Göleti’nin inşaatı devam ediyor. Temelden yüksekliği 36 metre olan ve 0,73 hm3 göl hacmine sahip gölet 360 hektar alanın sulanmasına fayda sağlayacak. 2023 Kasım’da bitirilmesi planlanan göletin gövde sıyırma ve dolusavak 1. kademe ile dipsavak kazıları tamamlandı. Cebri boru imalatları yapıldı. Ulaşım ve rölekasyon kazıları devam ediyor.

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