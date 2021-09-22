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Samsun ve çevre illeri için ‘zirai don’ uyarısı

SAMSUN (İHA) – Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu illeri için ‘zirai don’ uyarısında bulundu.

Çevre 22.09.2021, 17:42
Samsun ve çevre illeri için ‘zirai don’ uyarısı

SAMSUN (İHA) – Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu illeri için ‘zirai don’ uyarısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından “zirai don tehlikesine dikkat” başlığıyla uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu illerindeki tarımsal faaliyetle uğraşan üreticilere tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

23 Eylül Perşembe gecesinden itibaren etkili olacak zirai don olayıyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

“Perşembe günü gece saatlerinden başlayarak 26 Eylül Pazar günü sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemiz iç kesimlerinin yükseklerinde hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta tarımsal faaliyetle uğraşan üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Samsun’da bugünlerde birçok tarımsal ürünün hasadı ve de ekimi yapılıyor.

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