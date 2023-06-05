Samsun Valisi Dağlı’dan ’sel’ açıklaması: “Merkeze 40, Ladik’e de 97 kilo yağış düştü”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kısa süre içerisinde Samsun merkezde metrekareye 40, Ladik ilçesinde ise 97 kilo yağış düştüğünü söyledi.

İl Afet ve Acil Durum(AFAD) Koordinasyon Kurulu, Samsun genelinde etkili olan yoğun sağanak yağışlar nedeniyle Samsun Valisi Zülkif Dağlı’nın başkanlığında toplandı. Vali Dağlı, şehirdeki son durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarı neticesinde 3 Haziran Cumartesi günü itibarıyla Samsun’da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grupları, Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe kaymakamlığı ve 17 ilçe belediyesinin bilgilendirildiğini ve teyakkuz haline geçirildiğini ifade eden Zülkif Dağlı, TAMP 2. Derece İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun ilk olarak AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde toplandığını ve çalışmalarını devam ettirdiğini söyledi.

Kent genelindeki koordinasyon ve müdahale çalışmalarının gelen ihbarlar neticesinde Samsun Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirildiğini dile getirerek, 04 Haziran Pazar günü saat 22.00 itibarıyla Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi’nde köprüde araç içinde mahsur kalan vatandaşların AFAD ve emniyet ekipleri tarafından kurtarıldığını, birçok noktada yollara sel ile gelen malzemelerin temizlendiğini, kanalların ve menfezlerin açıldığını, dalgıç pompalarla su baskını olan yerlere müdahale edildiğini, ilk belirlemelere göre Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesi’nde 32 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvanın telef olduğunu, 2 araç ve bir römorkun zarar gördüğünü açıklayan Vali Dağlı, enerji nakil hatlarında direk yıkılması nedeniyle meydana gelen kesintilere jeneratör beslemesiyle müdahale edildiğini ifade etti.

Bugün sabah saatlerinden itibaren il merkezinde de etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle teyakkuz halinde olunduğunu ve meydana gelen olumsuzluklara gerek vatandaşlardan gelen ihbarlar gerekse kamu kurumları ve belediyelerin tespitleri neticesinden kısa sürede müdahale edildiğini belirten Zülkif Dağlı, sabah erken saatlerde Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerimizden gelen ihbarlar üzerine yapılan çalışmalarla ilgili sorunların çözüldüğünü ancak yağışın devam ediyor olması nedeniyle özellikle araçlarla ilgili hasar ihbarlarının gelmeyi sürdürdüğünü, bu doğrultuda çalışma ve müdahalelerin de aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

Ladik, Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy ve 19 Mayıs ilçelerinde bu sabah 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiğini kaydeden Dağlı, yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yağışların gün boyu artarak devam edecek olması beklendiğinden vatandaşlara özellikle sel riski yüksek olan dere yatakları ve su baskını olan yerlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

“Merkeze 40, Ladik’e de 97 kilo yağış düştü”

Vali Dağlı açıklamasında ayrıca şunları söyledi:

“Yine teyakkuz halindeyiz. İl merkezine 40 kilo yağış düştü. Ladik’e düşen yağış ise 97 kiloya ulaştı. Bugün itibariyle öğlene kadar yağışların devam edeceğini, öğleden sonra yavaşlayacağını öngörüyoruz. Akşam 21.00 itibariyle yağışların tekrar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Hemşehrilerimize duyurmak istiyoruz, biz burada görevimizin başındayız fakat vatandaşlarımız da kendi tedbirlerini alsınlar.”

Toplantıya ayrıca İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Uçarlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ahmet Bayır ve ilgili kurumların temsilcileri de katıldı.