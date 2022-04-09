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Samsun tüm Türkiye’ye sülün dağıtacak

Samsun’da, 1969 yılında kurulan Gelemen Sülün Üretim Merkezi’nde üretilen 340 bin 362 sülün son 53 yılda Türkiye’nin birçok iline dağıtıldı. 2022 yılında da 14 bin sülün birçok ile gönderilecek.

Çevre 09.04.2022, 11:13
Samsun tüm Türkiye’ye sülün dağıtacak

Samsun’da, 1969 yılında kurulan Gelemen Sülün Üretim Merkezi’nde üretilen 340 bin 362 sülün son 53 yılda Türkiye’nin birçok iline dağıtıldı. 2022 yılında da 14 bin sülün birçok ile gönderilecek.

Zararlı kene ve haşerelerin düşmanı olarak bilinen çiftçi dostu sülünler, 50 yılı aşkın süredir Samsun’da Gelemen Sülün Üretim Merkezi’nde üretiliyor. Merkezde bu zamana kadar üretimi yapılan 340 bin 362 sülün, Türkiye’nin birçok iline gönderilerek ekosistemin devamına önemli fayda sağladı. Merkez bu yıl da ürettiği 14 bin adet sülünü kene ve diğer zararlıların risk oluşturacağı illere gönderilecek.

Gelemen Sülün Üretim Merkezi’nde 2022 yılında üretilecek 14 bin adet sülünden 1200 adedi Adıyaman’a, bin adedi Mardin’e, 3100 adedi Katamonu’ya, bin adedi Zonguldak’a, 500 adedi Karabük’e, 860 adedi Ordu’ya, 750 adedi Samsun’un kırsal gölgelerine, 1300 adedi Trabzon’a, bin adedi Rize’ye, 420 adeti Giresun’a, 100 adedi Artvin’e, 80 adedi Bingöl’e, bin adedi Batman’a, bin tanesi Diyarbakır’a ve 600 tanesi de ihtiyaç görülen diğer illere dağıtılacak.

Sülün

Sülünler, zoolojik sistemde omurgalıların (vertebrata) kuşlar (aves) sınıfının, tavukgiller (gallinacae) takımının, sülüngiller (phasinidae) familyasının, sülün (phasianus) cinsinin, gerçek sülün (colchicus) türündendir. Erkek ve dişi sülün bireyleri ayrı göründedir. Erkekleri çok renkli uzun kuyruklu süslü bir kuş olup, baş ve boyun koyu yeşil, madeni lacivert parıltılıdır. Dişileri kül rengi, açık veya koyu kahverengi gri tonlarda açık ve koyu konsantre renklerle dikkati çeker. Kanatları küçük olmasına rağmen hızlı uçabilmekte fakat uzun mesafe kat edememektedir. Sülünlerin 49 türü ve bu türlerin birçok alt türü bulunmaktadır. Sülünlerin dünyada en yaygın olarak bulunan türü halkalı ve Kafkas sülünüdür. Kafkas sülünleri Türkiye’nin yerli kuşlarındandır. Doğu Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde tarlaların ormanla karıştığı yerlerdeki kısa boylu bitkilerin dibi ve buradaki sulak alanlar, açık araziler ağaçlık araziler, ağaçlık ve fundalıklar ve orman kenarlarında yaşarlar. Sülünlerin doğadaki başlıca yiyecekleri arasında tahıllar, bitki tohumları, meyveler ve yeşil filizler vardır. Bunların yanı sıra eklem bacaklı böcekler ile bunların larvaları, karıncalar, çekirgeler, örümcekler, sinekler, salyangozlar ve solucanlarla da beslenirler. Sülünlerin üreme dönemi mart ayında hayvanın güneşli gün sayısının artmasıyla başlar ve haziran ayının sonuna kadar devam eder. Yeşilimsi griden yeşil zeytin rengine çalan ortalama 35 gr ağırlığında yumurta üretirler. Dönem boyunca bir sülün ortalama 40-70 yumurta yapabilir. Normal şartlarda kuluçka süreleri 24 gündür. Çıkan civcivler, gerekli sıcaklık ve ışık ve havalandırma ortamının sağlandığı büyütme kafeslerine alınmaktadır. Uygun büyüklüğe ulaşan civcivler doğaya salınma döneminde gelene kadar bakılmaktadır. Doğaya salınma zamanı gelen sülünler, doğaya uyum ve adaptasyonunu ve kanat gelişimini tamamlaması için doğal yaşam ortamlarına benzer voliyerlerde 2 hafta geçirmekte ve 8-10 haftalık yaşta doğaya yerleştirmeleri yapılmaktadır.

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