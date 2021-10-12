Samsun tarım ürünlerinde Türkiye’yi besliyor

Samsun meyve, sebze ve tarla bitkileri üretiminde Türkiye’nin ilk sıralarında yer alıyor.

Kızılırmak ve Yeşilırmak Nehirlerinin bereketlendirdiği Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü Ovalarına sahip olan Samsun, birçok tarım kaleminde Türkiye’nin ilk sıralarında bulunuyor. Samsun çeltik, soya fasulyesi, tütün, ayçiçeği tohumu, lahana, turp, bal kabağı, karnabahar, barbunya, kırmızı pancar, fındık, kivi, kızılcık ve dut gibi ürünlerin üretiminde Türkiye’nin ilk sıralarında yer alıyor.

Tarla bitkileri üretimi bakımından Samsun 980 bin ton çeltik üretimi ile Türkiye’deki üretim payının yüzde 16,24’üne sahip. Ayrıca Samsun çeltik üretiminde Türkiye’de en çok çeltik üreten 2. il oldu. 155 bin 225 bin ton soya fasulyesi üretilen Samsun, Türkiye’de soya fasulyesi üretiminde 4. sırada yer aldı. 76 bin 540 ton işlenmiş tütün üreten Samsun, Türkiye’de en çok işlenmiş tütün üreten 6. il oldu. Öte yandan Samsun tarla bitkilerinden yağlık ayçiçeği tohumu üretiminde 11., buğday üretiminde 18. ve dane mısır üretiminde de 23. sırada yer aldı.

Sebze üretiminin başında Samsun geliyor

Sebze üretimi bakımından Türkiye’de birçok kalem üründe önde gelen Samsun lahana (kara yaprak, kırmızı, beyaz, Brüksel) üretiminin yüzde 29,60’ını tek başına sağlıyor. Yılda 851 bin 648 ton lahana üreten Samsun, Türkiye’de lahana üretiminde 1. sırada yer alıyor. Yılda 223 bin 394 ton turp üretimi ile Türkiye’de 2. sırada yer alan Samsun, 225 bin 480 ton bal kabağı üretimi ile de Türkiye’de 3. sırada yer alıyor. Samsun taze barbunya, karnabahar ve kırmızı pancar üretiminde Türkiye’de 4. Sırada yer alıyor. Samsun’da yılda 88 bin 107 ton taze barbunya, 216 bin334 ton karnabahar ve 7 bin 881 ton kırmızı pancar üretiliyor. Brokoli ve ıspanak üretiminde Türkiye’de 6. sırada yer alan Samsun’da yılda 95 bin 57 ton brokoli, 231 bin 515 ton ıspanak üretiliyor. Taze fasulye ve biber (çarliston, dolmalık, kapya, sivri) üretiminde 7. sırada yer alan Samsun’da yılda 547 bin 349 ton taze fasulye, 2 milyon 636 bin 905 ton biber üretiliyor. Ayrıca Samsun karpuz üretiminde 9., patlıcan ve kültür mantarı üretiminde 11., marul üretiminde 14. ve domates üretiminde de 30. sırada yer alıyor.

Türkiye’nin meyvesi Samsun’da üretiliyor

Fındık ve kızılcık üretiminde Türkiye’de 2. sırada yer alan Samsun’da yılda 665 bin ton fındık, 14 bin 231 ton kızılcık üretiliyor. Kivi ve böğürtlen üretiminde 5. sırada yer alan Samsun’da yılda 73 bin 745 ton kivi, 2 bin 511 ton böğürtlen üretiliyor. Dut üretiminde 9. sırada yer alan Samsun’da yılda 70 bin 620 ton dut üretiliyor. Yılda 545 bin 569 ton armut üreten Samsun Türkiye’de 10. sırada yer alıyor. Öte yandan Samsun şeftali üretiminde 15., elma üretiminde 21., vişne üretiminde 25. sırada yer aldı.

Yem bitkileri üretiminde de iddialı olan Samsun adi yeşil ot üretiminde Türkiye’de 1. sırada yer aldı. Adi tohumu üretiminde 4. sırada yer alan Samsun Macar tohumu üretiminde 5., yemlik bezelye üretiminde ise 8. sırada yer aldı. Samsun’da yılda 2 milyon 787 bin 193 ton adi yeşil ot, 33 bin 31 ton adi tohum, 10 bin 158 ton Macar tohumu ve 452 bin 776 ton yemlik bezelye üretildi.