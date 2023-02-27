Samsun şubat ayında 23,6 dereceyi gördü

Yalancı baharın yaşandığı Samsun’da 2023 yılının Şubat ayında en yüksek sıcaklık 23,6 olarak ölçüldü. Parçalı bulutlu havanın hakim olduğu Samsun’da sıcaklıklar yazı aratmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Samsun’da 26 Şubat 2023 tarihinde sıcaklık 23,6 olarak ölçüldü. Tüm zamanların en sıcak Şubat ayı ise 1955 yılında 26,5 olarak kayıtlara geçti. Rekora yaklaşan Samsun’da hava sıcaklıkları yazı aratmıyor. Bu durumu değerlendiren vatandaşlar ise günlerine sahil kenarlarında, parklar ve yeşil alanlarda geçiriyor.

Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Samsun’da ayrıca şubat ayında 106,7 kilogram yağış düştü. Bu oranla Samsun mevsim normallerinin üstüne çıktı. Bugünden itibaren ise parçalı bulutlu bir havanın olacağı tahmin edilen Samsun’da 1-7 mart arasında yağışlı bir hava bekleniyor.