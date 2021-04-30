Samsun sise teslim

Samsun’da etkili olan sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi yer yer 500 metreye kadar düştü.

Havaların tam ısınmadığı Samsun’da deniz suyu sıcaklığı da yeterince artmadı. Kara sıcaklığının deniz sıcaklığından daha fazla olduğu Samsun’da Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası gece saatlerinden itibaren Samsun şehir merkezinde yoğun sis ve pus oluşmasına neden oldu. Şehri beyaz bir sis bulutu kaplarken, oluşan durum havadan da görüntülendi. Gündelik hayatı olumsuz etkilen sis ve pus kartpostallık manzaralara neden oldu. Sis ve pusun cumartesi günü öğlen saatlerine kadar etkili olacağını bildiren Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanları, şu bilgiyi verdiler:

“Sis ve pus cumartesi günü sabah saatlerinin ardından dağılacağını tahmin ediyoruz. Sis ve pusun sebebi; deniz suyu daha ısınmadı. Deniz suyu sıcaklığı kara sıcaklığından daha düşük. Denizin üzerinde yüzde 100 nem var. Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava geldiğinde salınımlar olduğu zaman bu sıcak hava kıyı kesimlerinde etkisini gösteriyor. Sis ve pus özellikle nisan ve mayıs aylarında etkili olur. Şu anda iç kesimlerdeki iller kuzeydeki kıyı illerinden daha sıcak. Samsun’da bu sıcaklıklar hissedilmediği için üst seviyelere gelen sıcak hava deniz seviyesindeki nemli havanın yükselmesini baskılıyor. Hava yükselemeyince yeryüzünde su buharı asılı kalıyor. Su baharı asılı kaldıkça doğu ve güneydoğudan gelen rüzgarlarla da kara üzerine taşınıyor ve dar bir bantta sis ve pus hadiselerini yapıyor. Görüş mesafesi şu anda 1-2 km arasında değişiyor. Gece saatlerinde sisin etkisinin artacağını tahmin ediyoruz. Zaman zaman görüş mesafesi 500 metreye kadar düşebilir.”