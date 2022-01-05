Samsun Ocak’ta baharı yaşıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun’da kış mevsiminin ortasında termometreler 20 dereceyi gösterdi. Bu değerlerle Samsun’daki hava sıcaklığı, Ocak ayı ortalama en yüksek sıcaklık değerinin 9 derece daha üstünde seyretmesine neden oldu.

Sibirya soğuklarının etkisini kaybettiği Samsun’da hava sıcaklıkları, güneyli rüzgarların da etkisiyle tekrardan mevsim normallerinin üstüne çıktı. 5 Ocak itibarıyla merkezde 18 dereceye kadar yükselen hava sıcaklıkları Tekkeköy ve Çarşamba gibi ilçelerde ise 20 dereceyi gördü.

Son iklim periyodu verilerine göre Samsun’un Ocak ayı ortalama sıcaklığı 7,5 olarak kayıtlara geçerken, ortalama en yüksek sıcaklık değeri 11,1 olarak ölçüldü. Ocak ayı en düşük sıcaklık değeri 4,4 derece olarak belirtiliyor. Ölçüm periyodu raporlarına göre Samsun’da Ocak ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değeri 24,2 derece ile 31 Ocak 2001 tarihinde ölçülmüştü. Ocak ayında ölçülen en düşük sıcaklık ise 13 Ocak 1950’de eksi 8,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Hava tahmin uzmanları, hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde 2 ile 4 derece arasında daha da yükselebileceğini ifade ettiler. Ayrıca muhtemel olumsuzluklara karşı şu uyarılarda bulundular:

“Rüzgarın kıyı kesimlerde güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekmektedir.”