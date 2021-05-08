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Samsun Limanı toz duman

Samsun Limanı’nda bir gemiye yükleme yapılması sırasında çıkan toz, çevre kirliliği oluşturdu.

Çevre 08.05.2021, 14:50
Samsun Limanı toz duman

Samsun Limanı’nda bir gemiye yükleme yapılması sırasında çıkan toz, çevre kirliliği oluşturdu.

Samsunport Limanı Sanayi Rıhtımı’nda Pacific Basin isimli bir gemiye vinç yardımıyla yükleme yapıldı. Uzun süre devam eden yükleme esnasında gemiden büyük miktarda toz kalktı. Çıkan toz rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Adeta toz bulutunu andıran toz taneleri arasında gemi neredeyse kayboldu. Savrulan tozlar rüzgarın etkisiyle şehre doğru yayılarak çevre kirliliğine yol açtı.
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