Samsun, iklim değişikliği ile mücadele konusunda öncü olacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzaladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından enerji ve iklim eylemi hususunda yerel yöneticileri bir araya getiren ‘İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ imzalandı. 57 ülkeden 11 bin 389 şehri bir araya getiren ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen sözleşmeye taraf olan belediyeler, 2030 yılına kadar yetki bölgelerinde sera gazı emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı ve iklim değişikliğine karşı önlemler almayı taahhüt ederek, enerji verimliliğinin sağlanmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasını teşvik edecek.

Başkan Mustafa Demir’de, İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne (Covenant of Mayors For Climate Energy) imza atarak küresel iklim değişikliğini önleme çalışmalarına destek verdi. Büyükşehir belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yatırımları teşvik edip desteklediklerini belirten Başkan Mustafa Demir, "İklim değişikliği ile ilgili çalışmalarda öncü olmaya devam edeceğiz. Başkanlar Sözleşmesi kapsamında ‘Yenilenebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ hazırlayacağız. Sera gazı emisyonlarını azaltarak enerji verimliliğini ön planda tutacağız. Yenilenebilir enerji oranını artıracağız. Tüm bu çalışmalar ile birlikte iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayarak Samsun’u daha dirençli bir kent haline getireceğiz” dedi.

“Attığımız her adım doğa için gelecek için”

Şehirlerin, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen uyum ve iyileştirme çalışmalarının merkezinde yer alması gerektiğine de vurgu yapan Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları gerektiği şekilde yerine getirip iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye’de öncü şehirlerden biri olma gayreti içerisindeyiz. Yaptığımız her çalışmada, tasarladığımız her projede iklim değişikliği ile ortaya çıkan sorunlar için gerçekleştireceğimiz önlemler bizim önceliğimiz. Kaybedecek vakit artık yok. Amacımız, bugün doğa için, çevre için attığımız adımlar ile gelecek nesillere yaşanabilir, sürdürülebilir bir çevre ve kentler bırakmak" diye konuştu.