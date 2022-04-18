Samsun gündüz vakti geceyi yaşadı

Güne sıcak hava ile uyanan Samsunlu vatandaşlar öğlenden sonradan havanın aniden kararmasıyla adeta geceyi yaşadı.

Samsun’da vatandaşlar güne güneşli ve sıcak hava ile uyandı. Öğle vaktine kadar 20 dereceyi bulan sıcak havada vatandaşlar kendilerine park ve sahillere attı. Akabinde güneşli hava yerini rüzgarlı, kapalı bir havaya bıraktı. Saat 14.30 sıralarında ise şehirde kasvetli bir hava oluştu. Gündüz vakti hava aniden karardı. Karanlık havayı görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Araç sahipleri gündüz vakti farlarını yakmak zorunda kaldı. Samsun Valilik binasının karanlık hava karşısında ışıkları yandı. 15 dakika etkili olan karanlık, bulutların çekilmesiyle normale döndü.

Daha sonra şehirde gök gürültülü yağış etkili oldu.