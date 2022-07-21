Samsun'daki Tabiat parklarına yoğun ilgi

Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Samsun’da vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği birçok tabiat parkı ve sulak alan bulunuyor.

Samsunlular 2022 yılı içerisinde Amazon Tabiat Parkı, Bayraktepe Tabiat Parkı, Sarıgazel Tabiat Parkı, Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı, Vezirsuyu Tabiat Parkı, Kızılırmak Uluslararası Sulak Alanı (Ramsar) ve Ladik Gölü ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı’na yoğun ilgi gösterdi.

72 bin 545 ziyaretçi

Samsun’da bulunan Amazon Tabiat Parkı’nı 2 bin 29 kişi, Bayraktepe Tabiat Parkı’nı 11 bin 102, Sarıgazel Tabiat Parkı’nı 7 bin 152, Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı’nı 23 bin 158, Vezirsuyu Tabiat Parkı’nı 14 bin 287, Kızılırmak Uluslararası Sulak Alanı’nı (Ramsar) 11 bin 226 ve Ladik Gölü ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı’nı 3 bin 591 kişi ziyaret etti.