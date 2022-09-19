Samsun 19 Mayıs Barajı sulama inşaatında çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri Samsun 19 Mayıs Barajı sulama inşaatına devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak için Samsun ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Samsun ilinde 76 bin 930 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan; “Samsun 19 Mayıs Barajı Sulaması” inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte Samsun İlinde bulunan 76 bin 930 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile dekar başına bin 187 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 82 milyon 316 bin 775 TL katkı ve 851 kişiye istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

Samsun 19 Mayıs Barajı Sulaması işi çerçevesinde toplam iletim hattı uzunluğu 3 bin 400 metre, ana boru hattı uzunluğu 23 bin metre olmak üzere, 2 bin mm - 560 mm çapındaki Çelik, CTP ve HDPE borular ile yapılan sulama hattında bugüne kadar 7 bin metre CTP boru döşenmiştir. Yedek boru hattı uzunluğu 224 bin metre olmakla beraber, bugüne kadar 115 bin metre bin mm - 110 mm boru döşenmiştir. Toplam bin 250 adet sanat yapısından 540 adet tamamlanmış olup kalan boruların döşenip sanat yapılarının tamamlanması ile birlikte işin 2023 yılı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.