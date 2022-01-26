Samanlı Dağları ve Yuvacık Barajı’nın kar manzarası mest etti

Kocaeli’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ile birlikte kentin ana içme suyu kaynağı olan Yuvacık Barajı’nda güzel manzaralar ortaya çıktı. Yağan kar ile birlikte Samanlı Dağları ve etekleri beyaza büründü. Ortaya çıkan görsel şölen, drone ile havadan da görüntülendi.

Küresel ısınma ve iklim değişiklerinin etkisini tüm dünya üzerinde göstermesiyle birlikte, çevrenin ve yaşamın kaynağı suyun önemi her geçen gün daha da artıyor. Bununla birlikte kuraklık ve susuzluk yaşanmaması için yağmur ve kar yağışları büyük önem arz ediyor. Kocaeli’de de son günlerde etkisini artırarak gösteren kar yağışı ile birlikte Yuvacık Barajı ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Şehitler Tepesinden bayrak ile birlikte ağaçlar ve Samanlı Dağlarındaki kar görüntüleri adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Karlar eridikçe baraj dolacak

Ayrıca son bir ay içinde yağmur ve kar yağışlarıyla Yuvacık Barajı’nda 26 Ocak itibariyle 31 milyon 990 bin metreküp su bulunuyor. 2021 aralık ayı içerisinde yüzde 29 seviyelerine kadar düşen Yuvacık Barajı, yağışların etkisi ile birlikte bugün itibariyle yüzde 63 seviyelerine kadar yükseldi. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Samanlı dağlarında bulunan karlar eriyerek Yuvacık Barajı’na can suyu olarak geri dönecek. Baraja önemli bir su oranı girerek seviyelerin yukarı yönlü artması öngörülüyor.