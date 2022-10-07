Samanları yola serpe serpe ilerleyen tır trafiği tehlikeye soktu

Batman’da yüklendiği samanları yol boyunca serpe serpe ilerleyen tır, seyir halindeki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Diyarbakır-Batman kara yolunda kapasitesinin çok üstünde taşıdığı saman balyalarının üzerini branda ile kapatmadan karayolunda ilerledi. Tır sürücüsü, samanları serpe serpe ilerlemesi nedeniyle yolda seyir halinde olan diğer sürücülerin görüş mesafesini düşürerek korkulu anlar yaşamalarına yol açtı. Yolda ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek duruma tepki gösterdi.