Samandağ’da petrol temizlik çalışmaları devam ediyor

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesi sahillerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül’de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor.20 kişilik ekip, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor.

Temizlik yapılan yerlerin deniz dalgalarıyla tekrardan petrol atığı kaplandığı gözlendi.