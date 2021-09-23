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Samandağ’da petrol temizlik çalışmaları devam ediyor
Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.
Çevre 23.09.2021, 17:13
Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.
Hatay’ın Samandağ ilçesi sahillerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül’de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor.20 kişilik ekip, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor.
Temizlik yapılan yerlerin deniz dalgalarıyla tekrardan petrol atığı kaplandığı gözlendi.