Son Dakika
Samandağ’da enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi
KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 ŞUBAT'TAKİ DEPREMLERİN BÜYÜK YIKIMA NEDEN OLDUĞU HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE, ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
Çevre 01.04.2023, 15:13
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’ın Samandağ ilçesinde, enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.
İlçede tehlike oluşturan ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri kontrollü şekilde sürerken, ekiplerin enkaz kaldırma işlemleri de aralıksız gerçekleşiyor.
Bina sakinlerinin de refakat edebildiği çalışmalarda çok sayıda iş makinesi kullanılırken, bazı enkazlardan çıkan değerli eşyalar ise polis ekiplerine teslim ediliyor.
Polis ekipleri, binaların yıkıldığı ve enkazın kaldırıldığı yerlerde güvenlik önlemi alarak bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatıyor.