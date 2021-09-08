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Samandağ’da denizde ve karada petrol temizliği sürüyor

Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında Suriye’den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları hem denizde hem sahilde devam ediyor.

Çevre 08.09.2021, 14:43
Samandağ’da denizde ve karada petrol temizliği sürüyor

Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında Suriye’den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları hem denizde hem sahilde devam ediyor.


Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahildeki bazı noktalarda görülen kirliliği temizlemek için çalışmalarını sürdürürken denizden de petrol atıkları toplama çalışmaları devam ediyor.


Asi Nehri’nin denize döküldüğü kısımda yapılan incelemede herhangi bir kirliliğe rastlanmadı.

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