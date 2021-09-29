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Samandağ sahilinde petrol temizliği 26 gündür sürüyor

Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları 26 gündür sürüyor.

Çevre 29.09.2021, 15:01
Samandağ sahilinde petrol temizliği 26 gündür sürüyor

Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları 26 gündür sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül’de başlayan temizlik çalışmalarına devam ediyor. 12 kilometrelik temizleyen ekipler başladıkları yere dönüp genel temizlik çalışması başlattı.

Temizlenen alanların, dalgalarla yeniden petrol atığıyla kaplandığı görüldü.

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