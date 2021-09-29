Son Dakika
Samandağ sahilinde petrol temizliği 26 gündür sürüyor
Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları 26 gündür sürüyor.
Çevre 29.09.2021, 15:01
Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları 26 gündür sürüyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül’de başlayan temizlik çalışmalarına devam ediyor. 12 kilometrelik temizleyen ekipler başladıkları yere dönüp genel temizlik çalışması başlattı.
Temizlenen alanların, dalgalarla yeniden petrol atığıyla kaplandığı görüldü.