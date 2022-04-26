Samandağ sahilinde petrol kalıntıları için temizlik çalışması yapıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde geçen yıl Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğinin tekrar kalıntılarına rastlanılması üzerine temizlik çalışması yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nizamettin Ülker, yaptığı yazılı açıklamasında, Samandağ ilçesi Çevlik Sahili’nde yaptıkları denetimlerde 2021 yılında Suriye kaynaklı deniz kirliliğinin kalıntılarına rastlandığını belirtti.

Konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ilettiklerini aktaran Ülker, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz teknik personeli gözetiminde 10 temizlik elemanı ile temizlik çalışmaları başlatılmıştır" dedi.

Suriye’nin Baniyas şehrinde 2021 yılında elektrik santralinde gerçekleşen petrol sızıntısı Samandağ ilçesi sahillerine ulaşmış, bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sahilde temizlik çalışması gerçekleştirmişti.