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Samandağ sahilinde kum çalınıyor
Hatay’ın , Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik sahilin bazı bölgelerinde deniz kumları çalındı.
Çevre 10.09.2022, 12:10
Hatay’ın , Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik sahilin bazı bölgelerinde deniz kumları çalındı.
14 kilometrelik sahilde nesli tehlike altındaki yeşil deniz kaplumbağası üreme alanı olan, endemik bitki türlerine ev sahipliği yapan kumsaldan bazı vatandaşlar kum çaldı. Bu anlar ise vatandaş kamerasına yakalandı. Bazı bölgelerde ise kumdan uzak yerde kum tepeleri ile karşılaşılması tepkilere yol açtı.
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