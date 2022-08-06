Saman balyaları alev aldı, yangın ormana sıçramadan son anda söndürüldü

Mersin’de orman kenarında bulunan saman balyaları alev aldı. Zamanında müdahaleyle 7 saatte söndürülebilen yangın ormanlık alana sıçramazken, büyük bir facianın önüne geçildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Mezitli ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi’nde, orman kenarına bir gün önce getirilen saman balyaları, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Samanın yanıcı özelliğinden dolayı hızla büyüyen yangın, ormanlık alana doğru ilerlemeye başladı. İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hızla yangına müdahale etti. Ormana sıçramasına dakikalar kala yangın kontrol altına alınırken, 7 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürüldü.

Büyük bir facianın önüne geçilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.