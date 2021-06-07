Salyayla çalkalanan Marmara için istişare toplantısı

Müsilaj sorununun çözümü için gerçekleştirilen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı’nda alınan kararları görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere Vali Yıldırım başkanlığında Eylem Planı İstişare Toplantısı yapıldı.

Valilik YİKOB Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Vali Yıldırım’ın yanı sıra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Vali Yardımcısı Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu , Liman Başkanı Erol Kayalı, Botaş Lng İşletme Müdür V. Nigar Aygün, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ve ilgili müdürler katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, “Marmara Denizi’nde müsilaj denilen bir kirlilik söz konusu. Müsilaj azotla fosforun denizdeki miktarının artmasından kaynaklanıyor. Bilim insanları azotun yükselmesinin en büyük sebebi olarak denizdeki oksijenin azalması ve denizin kirlenmesi olarak söylüyorlar. Bunun sebebi yine insan. Denizin suyunun ısınması, denizin suyunun kirlenmesi doğal dengeyi bozuyor. Bunun düzeltilmesi lazım, bunu böyle sürdüremeyiz. Bunun için bir çalışma yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum başkanlığında Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda bir toplantı yapıldı. Orada birtakım kararlar alındı. Hem oradaki bilgilendirme sunusundan hem de sonuç bildirgesinden haberdar edelim dedik. Bizim Tekirdağ’la ilgili yapabileceklerimiz nedir ? Bunu birlikte konuşalım, tartışalım diye toplandık" dedi.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu müsilaj konusunda ve yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Ardından müsilaj sorununun çözümü ve Marmara Bölgesi’nde kirlliğin azaltılması amacıyla hazırlanan 22 maddelik “Marmara Denizi Eylem Planı” görüşüldü.

Görüş ve önerilerin sunulmasının ardından toplantı sona erdi.