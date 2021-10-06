Geçmişte sel felaketinin yaşandığı ve muhtemel bir yağmurda tehlikenin devam ettiği Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yapımına başlanan baraj inşaatının yüzde 5’i tamamlandı.

23-24 Ağustos 2019 tarihinde Samsun’un doğusunda etkili olan sağanak önce Salıpazarı ilçesini vurmuş, ardından da Terme ilçesindeki dere ve çayların taşırıp ilçelerin sular altında kalmasına neden olmuştu. 2 saatlik bir sürede metrekareye 150 kiloyu aşan yağışın düşmesiyle birlikte 2 kişi selde hayatını kaybetmiş, birçok ev, iş yeri ve araç zarar görmüştü. Yaşanan felaketin ardından Salıpazarı’nda DSİ 7. Bölge Müdürlüğü yapımına başlanan 201 milyon 590 bin TL bütçeli baraj inşaatının yüzde 5’i tamamlandı. Barajın 2022 yılı ve sonrası için derivasyon ve batardo imalatları tamamlanıp ve gövde dolgularına başlanması hedefleniyor.

Salıpazarı Barajı’nın yüzde 5’i tamam

Samsun Terme Projesi kapsamında Salıpazarı Barajı İnşaatı işinin yüzde 5’i tamamlandı. 201 milyon 590 bin TL proje bedelli işin 1540 ha sulama, 25,74 hm3 / yıl içme suyu ve taşkın riskini ortadan kaldırmada faydalı olacağını belirtiliyor. Temelden yüksekliği 68,67 metre olan barajın, toplam gövde hacmi 350 bin metreküp ve göl hacminin ise 16,13 hm küp olması hedefleniyor. Projede şu anda rolekasyon 2 yolu 1. kısımda kazı, dolgu ve reglaj çalışmaları ile taş duvar imalatları devam ediyor. Gövde sıyırma kazılarının yüzde 90’ı tamamlandı. Temel sondaj çalışmaları tamamlandı ve rapor onaylandı. Revize proje çalışmaları devam ediyor. Projenin 2022 yılı ve sonrası için hedefi derivasyon ve batardo imalatları tamamlanıp ve gövde dolgularına başlanması.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’da 6 hizmet, 46 tarım olmak üzere toplam 52 adet projesi bulunuyor. 52 projenin toplam tutarı 2 miyar 478 milyon 95 bin TL. 2021 yılı 3. dönem itibarıyla 4 projede sona gelinirken, 24 projenin yapımına ise devam ediliyor.