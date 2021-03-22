Salda Gölü UNESCO yolunda

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü’nün UNESCO Doğal Miras Listesi’ne alınması için çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin UNESCO Doğal Miras Alanları Listesi’ne dahil edilmesiyle ilgili harekete geçti. Bu kapsamda ilk olarak ön şartları yerine getirmek üzere biyolojik çeşitlilik araştırma, sosyo-ekonomik yapının ve taşıma kapasitesinin belirlenmesiyle yönetim planı çalışmaları yapılacak.

Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, Salda Gölü’nün oldukça temiz, oligotrofik özellikte, az tuzlu ve yüksek alkalinite özellik göstermesi, güncel stromatolit oluşumlarının dünyada az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönü ile ekolojik olarak benzersizlik özelliğine sahip olmasının gölün biyolojik çeşitliliği konusunda belirleyici etkenlerden olduğu belirtildi. Gölün jeolojik ve kimyasal özelliklerinin barındırdığı endemik türler ile önemli doğa alanı ve önemli kuş alanı kriterlerini sağlayan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapılan öneme sahip bir alan olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bölgede yapılan çalışmalar dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir. Biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması için en önemli ve değerli doğal habitatları barındırması sebebiyle Dünya Kültürel ve Doğal Mirası’nın Korunması’na Dair Sözleşme’nin 2’nci maddesinde belirlenmiş ’doğal miras’ niteliklerine uygundur. Bu kapsamda; Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin UNESCO Doğal Miras Alanları Listesi’ne dahil edilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Aday listesine dahil edilebilmesi için, ön şartları yerine getirmek üzere biyolojik çeşitlilik araştırma, sosyo-ekonomik yapının ve taşıma kapasitesinin belirlenmesiyle yönetim planı çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca ön hazırlık sürecinde 27. Dönem UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi, Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Toplantısı’nda Salda Gölü’nün Dünya Mirası Listesi’ne alınması talebi değerlendirilmiştir."