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‘Saklı Cennet‘te karla mücadele

Samsun’un turistik ilçesi Ayvacık, kar yağışına teslim oldu. Baraj gölü, el değmemiş yaylaları ve yeşille kaplı ormanlarıyla ‘Saklı Cennet’ diye adlandırılan ilçede kartpostallık görüntüler oluşurken, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Çevre 26.01.2022, 15:59
‘Saklı Cennet‘te karla mücadele

Samsun’un turistik ilçesi Ayvacık, kar yağışına teslim oldu. Baraj gölü, el değmemiş yaylaları ve yeşille kaplı ormanlarıyla ‘Saklı Cennet’ diye adlandırılan ilçede kartpostallık görüntüler oluşurken, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Ülke genelini etkisi altına alan kar, Samsun’da da yaşam koşullarını zorlaştırmaya devam ediyor. Son 5 yılın en fazla kar yağışının görüldüğü şehirde, yağış etkisini artırırken, turizm potansiyeli yüksek ilçelerde de kar ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Karla mücadele hazırlıklarını haftalar öncesinden tamamlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, yağışın başladığı ilk günden itibaren 17 ilçede yoğun çalışma yürütüyor. Kırsal 14 ilçedeki yol açma çalışmalarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarların aciliyet durumuna göre sürdüren Büyükşehir Belediyesi, organizasyon ve hızlı hareket kabiliyetiyle mağduriyetlerin önüne geçiyor.

İl genelinde toplam bin 249 mahalleden ulaşıma kapanan 114 yolu açmaya çalışan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, turistik ilçelerde de yoğun mücadele veriyor. Ayvacık ilçesinde 5, Vezirköprü ilçesinde 12 ve Ladik ilçesinde de 4 mahalle yolundaki çalışmalar sürerken, Ayvacık’ın yüksek rakımlı yerleşimlerinden Karşı Döngel, Haydar, Çarşıköy, Kazancılı ve Karabekir mahalleleri ile Hapan grup yolu ulaşıma açıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi’nden gelen ihbarları anında değerlendiren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ayvacık Şube Müdürlüğü, hastalara ulaşmak için ekipleri adreslere yönlendiriyor. Kardan kapanan Döngel Mahalle yolunu ulaşıma açarak Avitler mevkiinde oturan 75 yaşındaki tansiyon hastası Emine Altan’ı evinden alan ekipler, Ayvacık Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı. Asaroğlu mahalle yolunu açan ekipler, hamile kadının hastaneye götürülmesini sağlarken, Kabaklık mahallesinde mahsur kalan kadın ise kurtarıldı.

Gece- gündüz mesai

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından memnuniyetle söz eden Karşı Döngel Mahallesi Mustafa Şahin, ekiplerin ilk andan itibaren iş başında olduğunu söyledi. Ayvacık Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çarşıköy Muhtarı Tevfik Şahin, ekiplerin büyük çaba sarf ettiğini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hiç uyumadan kardan kapalı yolları açmaya devam ediyor. Benim mahalleme geldiklerinde gecenin ikisiydi. Onları misafir ettim. 08.00’de kalkıp çalışmaya tekrar devam ettiler. Gece-gündüz adeta nefes almadan hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Belediyeyi yanımızda güçlü şekilde hissettik. Desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ederiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım ve Dairesi Başkanlığı Ayvacık Şube Şefi Ahmet Yavuz Ödemiş, tüm iş makinelerini seferber edildiğini söyleyerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in kardan dolayı kimsenin mağdur olmamasına yönelik tavsiyelerini kendimize ilke edinerek, mücadeleye yoğun şekilde devam ediyoruz. Kapalı yollarımızı 112 Acil Servis’ten gelen acil durum bilgileri ışığında önemine göre ekiplerimizi sevk ediyoruz. Hasta veya engelli vatandaşlarımıza ulaşmak için başta ana arterler olmak üzere kapalı mahalle yollarına öncelik verip açıyoruz. Tüm iş makinesi operatörlerimiz şu an çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

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