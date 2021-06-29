Saklı Cennet “Kesin Korunacak Hassas Alan’’ olarak tescillendi

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Şuğul Vadisi Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar ile “Kesin Korunacak Hassas Alan’’ olarak tescil ve ilan edildi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve güzelliği ile ziyaretçilerini büyüleyen Şuğul Vadisi geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Nitelikli Doğal Koruma’’ alanı olarak tescil edilmişti. Şuğul Vadisinin Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı kararı ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil ve ilan edildi. Saklı Cennet olarak da adlandırılan eşsiz vadi Türkiye’nin korunacak doğal güzellikleri arasında yerini aldı.