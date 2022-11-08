"Sakin şehir" ünvanlı Mudurnu’da sonbahar güzelliği

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bin 400 rakımda bulunan yaylalarda sonbahar güzelliği havadan görüntülendi.

Bolu’nun "sakin şehir" ünvanlı Mudurnu ilçesinde bulunan bin 400 rakımlı yaylalarında sonbahar güzelliği yaşanıyor. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte vatandaşların hayvanlarıyla birlikte çıktığı ve sonbaharda terk ettiği Hacıhalimler, Yazılar, Dedeler, Sarpuncuk Beyderesi yaylalarında yeşil ve sarının tonlarına bürünen ağaçlar havadan görüntülendi.

Sessizliğin hakim olduğu yaylalardaki kartpostallık manzara ve ağaçların göllere yansıyan görüntüleri görenleri mest ediyor.