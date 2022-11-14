’Sakin şehir’ Şavşat’tan Sonbahar manzaraları

Doğu Karadeniz’de sonbaharla birlikte yeşilin yerini sarı tonlar hakim olmaya almaya başladı. Artvin’in doğal güzellikleri ile beğeni toplayan Şavşat ilçesi de sonbaharla rengarenk oldu.

Kentin ’sakin şehir’ unvanı alan ve her mevsim ziyaretçi çeken Şavşat ilçesi, yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarının da olduğu ağaçlarla kaplı ormanlar ile görsel güzellik oluşturuyor.

Ahşap köy evleri, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla dikkati çeken Şavşat, yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli yabancı turistlere görsel şölen sunuyor.

Seyahat Acentesi yetkilisi Murat Bektaş, yaptığı açıklamada “Artvin Türkiye’de ekolojisi bozulmamış belki de tek yer. Burada sonbahar müthiş. Kahverenginin bütün tonlarını burada görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.