Sakin şehir Şavşat’tan kar manzaraları

Artvin’in ’Sakin Şehir’ (Cittaslow) unvanlı Şavşat ilçesi güne beyaz örtüyle uyandı. İlçeye bağlı Meydancık köyünde kar manzaraları görenleri hayran bıraktı.

Artvin’in Şavşat ilçesi 2015 yılında ’Sakin Şehir’ (Cittaslow) unvanı almasının ardından her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Yazın yeşili, sonbaharda turuncu ve kırmızının tonlarını sergilerken, kış aylarında da beyaz örtüyle muhteşem manzaraları gözler önüne seriyor.

İlçeye bağlı Meydancık köyünde bugün çekilen kar manzaraları görenleri kendine hayran bıraktı. Mehmetçik mahallesinde ahşap evlerin çatılarına biriken karlar ve onları geleneksel yöntemle temizleyen köy halkın görüntüleri köyün zorlu kış yaşamı yansıtıyor.