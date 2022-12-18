Sakin Kent’te adım atacak yer kalmadı

2022 yılının son güneşli günleri yaşanırken, Muğla’da sahiller vatandaşların akınına uğradı. Hava sıcaklığının yer yer 25 dereceyi bulduğu Muğla’nın kıyı kesimleri Pazar tatiline denk gelmesi ile vatandaşlar da yılın son güneşli havasının tadını sahillerde çıkardı.

Muğla’nın ‘Sakin Kent’ unvanlı Ula’nın Akyaka Mahallesi sahili de vatandaşlar tarafından adeta istila edildi. Günübirlik tatilcilerin gözde merkezi durumundaki Akyaka sahilinde işletmelerin masa sandalyeleri yoğunluk nedeniyle adeta deniz ile birleşti. 800 metre uzunluğundaki sahil tamamen masa ve sandalyeler ile dolarken, çocuklar da deniz kumu ile oynadı.

Muğla’nın yanı sıra, Denizli ve Aydın illerinden de günübirlik Akyaka’ya gelen vatandaşlar gün boyu 2022 yılının son güneşli havasının tadını çıkardı.

Mevsimlerin her geçen yıl değiştiğini ve sıcak havanın etkisini arttırdığını dikkat çeken vatandaşlar, “Şu anda kışın ortasındayız. Birçok bölge soğuk havayı yedi. Önümüzde daha uzun bir kış var. Bugün son sıcak ünlerden birisi. Bunu da vatandaşlar sahillerde görüldüğü gibi değerlendirmeye kalktı ailece. Neredeyse sahil denize taştı. Mevsimler değişmeye başladı. Dört mevsim yerine üç mevsim diye bir şey oldu. Yazlar dana uzun ve kışa doğru yatıyor. Kış da uzun sürüyor ve İlkbahar da çabuk yaz aylarına geçiyor” dedi.