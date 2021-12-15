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Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Çevre 15.12.2021, 16:46
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısında bulunduğu Sakarya’da yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde etkisini kara bıraktı. Akyazı ilçesinde etkisini gösteren kar ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Kar kalınlığı ise yer yer 10 santimetreyi buldu.