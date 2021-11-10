Sakarya’da yüksek kesimlere kar yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde hava sıcaklıkları düşerken yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu.

Sakarya’da gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı ile birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Akyazı ile Hendek ilçelerinde bulunan Keremali, Dikmen ve Çiğdem Yaylasında kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.