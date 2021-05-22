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Sakarya’da yağmur sonrası gökkuşağı ziyafeti

Sakarya’da etkili olan yağışın ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı görsel bir ziyafet sunarak, görenleri kendine hayran bıraktı.

Çevre 22.05.2021, 14:03
Sakarya’da yağmur sonrası gökkuşağı ziyafeti

Sakarya’da etkili olan yağışın ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı görsel bir ziyafet sunarak, görenleri kendine hayran bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Sakarya’da sabaha kadar etkisini sürdürdü. Yağışın ardından sabah saatlerinde gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Gökyüzünde oluşan ve renkli görüntüler oluşan gökkuşağı hayran bıraktı. Sakarya Nehri üzerinde oluşan gökkuşağı görsel bir tablo meydana getirirken, vatandaşlarda cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı.

Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi’nde bulunduğu evin balkonunda otururken gökyüzünde beliren gökkuşağını kayıt altına alan vatandaş Yusuf Bayrak, “Daha önce bir yerde gökkuşağının görüntüsünü, kameraların algılamadığını okumuştum. Hem meraktan hem de bu güzel doğa olayını görüntülemek için kayıtsız kalamadım. Bu görüntüleri çekip sosyal medyada paylaştım ve olumlu tepkiler aldım” ifadelerine yer verdi.
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