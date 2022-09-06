Sakarya’da yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Sakarya’da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Günlerdir şehirde hakim olan bunaltıcı sıcaklık yerini yağmura bıraktı. Hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülürken yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.