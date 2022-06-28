Sakarya’da sağanak 4 mahalleyi sular altında bıraktı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak yağış 4 mahalleyi sular altında bıraktı. Su taşkınlarının yaşandığı bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Batı Karadeniz’de etkili olan sağanağın ardından Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulunan Demiraçma, Alandere, Yayla ve Hızar Mahallelerinde taşkınlar meydana geldi. Demiraçma ve Alandere Mahallelerinde yollar, tarım arazileri ve bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı taşkın bölgelerinde belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

“Yarım saatlik yağmurun ardından sular yükseldi”

Alandere Mahallesi’nde yaşayan Yasin Sür, “Sel durumu var şuanda. Yayla-Alandere köprüsünün orası, okul bölgesi sıkıntılı. Alandere tamamen sular altında diyebiliriz. Yarım saatlik bir yağmurun ardından sular yükseldi” dedi.