banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti

Sakarya’da denize girme yasağı

Şiddetli rüzgar ve dalga sebebi ile Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde sahillerinde denize girişler bir gün süreyle kapatıldı.

Çevre 29.07.2022, 12:46
Sakarya’da denize girme yasağı

Şiddetli rüzgar ve dalga sebebi ile Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde sahillerinde denize girişler bir gün süreyle kapatıldı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve dalga etkili oluyor. Bu sebeple saat 12.15’den itibaren sahil kesimlerinde denize girişler bir gün süreyle kapatıldı. Sahillerde görevli Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, alınan karar gereği vatandaşları sudan çıkartarak, denize girmemeleri konusunda uyardı. Denize girmek için sahillere gelen bazı vatandaşlar ise kumsalda vakit geçirdi.

Yorumlar (0)
30°
az bulutlu