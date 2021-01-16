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Sakarya’da beyaza büründü
Sakarya’nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler oluşurken kara hasret kalan vatandaşlar, kısıtlamayı unutarak kendilerini dışarı attı.
Çevre 16.01.2021, 20:40
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Sakarya’nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler oluşurken kara hasret kalan vatandaşlar, kısıtlamayı unutarak kendilerini dışarı attı.
Sakarya’nın yüksek kesimlerine etkisini gösteren kar akşam saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Uzun zamandır sıcak giden havanın aniden düşmesi ile birlikte akşam saatlerinde şehirde kar yağışı başladı. Etkisini gösteren kar, kısa süre içerisinde cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler oluştu.Öte yandan, hasret kaldıkları karın yağdığını gören vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak kendilerini dışarı attı.
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