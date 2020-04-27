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Sakarya Nehri her geçen gün daha da kirleniyor

SATSO ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK KOMİSYONU BAŞKANI TUNCER ACAN, SAKARYA NEHRİ'NİN HER GEÇEN DAHA DA KİRLENDİĞİNİ AÇIKLADI.

Sakarya Nehri her geçen gün daha da kirleniyor

SATSO ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK KOMİSYONU BAŞKANI TUNCER ACAN, SAKARYA NEHRİ'NİN HER GEÇEN DAHA DA KİRLENDİĞİNİ AÇIKLADI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:34
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Sakarya Nehri her geçen gün daha da kirleniyor

SATSO Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı Tuncer Acan, Sakarya Nehri’nin her geçen daha da kirlendiğini açıkladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde çalışmalarını yürüten Çevre ve Şehircilik Komisyonu, son günlerde Sakarya Nehrindeki kirlilik ve buna bağlı olarak yaşanan balık ölümlerine yönelik değerlendirmede bulundu. SATSO Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı Tuncer Acan, nehrin kirliliğinin her geçen gün daha da arttığına dikkat çekerek vatandaşlarımızın nehirden balık tutup tüketmesinin kendilerine ciddi zararları olacağını vurguladı.

Hep birlikte çalışarak kurtarabiliriz

Çevre ve şehircilik Komisyonu Başkanı Tuncer Acan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Nehrimiz ne yazık ki alınan önlemlere, yapılan çalışmalara ve uyarılara rağmen günden güne daha da çok kirlenmeye devam etmektedir. Sakarya Nehri gibi eşsiz bir kaynağın bu derece kirlenmesine ve canlıların yaşam alanlarının yok edilmesine müsaade etmemeliyiz. Nehrin kirliliği Sakarya sınırlarına gelene kadar artıyor ve 4. seviyeye ulaşmış durumda. Sakarya Nehri’nin kirliliği ile sadece bugünlerimiz değil geleceğimiz de tehlike altına giriyor. Ülkemizin en uzun 3. akarsuyu olan Sakarya Nehri, başladığı ilden döküldüğü Karadeniz’e kadar birçok ilden geçiyor ve bu illerdeki tarım arazileri tarafından da sulama amaçlı kullanılıyor. Dökülen atıklar nedeniyle de kirliliği artıyor. Geleceğimiz için büyük bir kaynak olan Sakarya Nehri’ni ancak hep birlikte çalışarak kurtarabiliriz" dedi.

Önlemler alınmalı

Nehirden balık tutup tüketenlerin sağlık sorunu yaşayabileceğini belirten Acan, “Nehrimizde maalesef kirliliğe bağlı toplu balık ölümleri gerçekleşmektedir. Eskilerde büyük bir canlı popülasyonuna ev sahipliği yapan nehrimiz gün geçtikçe daha da kirlenmektedir. Bununla birlikte mevcut durumlardan dolayı denetimlerdeki eksiklikler nedeniyle nehre daha fazla atık atılması, özellikle dezenfektan ürünlerinin de fazla kullanılması gibi sebeplerden dolayı balık ölümlerinin gerçekleştiği bilgisini aldık. Nehirdeki balıkları yiyen vatandaşlarımızın da zehirlenme ihtimali var. Bu konuda tedbirler alınmalı. Nehir suyundan tarımsal sulama yapılmamalı. Bu durum halk sağlığı açısından da tedirgin etmektedir. Vatandaşlarımıza sağlık açısından nehirde balık tutmamaları, tutulan balıkları da tüketmemelerini hassasiyetle öneriyoruz. Nehrin daha fazla kirlenmemesi için denetimler sıklaştırılmalı ve önlemler alınmalı” diye konuştu.

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