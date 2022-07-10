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Sakarya bayramı yağışlı geçiriyor

Meteorolojik verilerin ardından gece saatlerinde Sakarya’da başlayan yağmur, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağmurun önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken Sakaryalılar bayramı yağışlı geçiriyor.

Çevre 10.07.2022, 13:42
Sakarya bayramı yağışlı geçiriyor

Meteorolojik verilerin ardından gece saatlerinde Sakarya’da başlayan yağmur, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağmurun önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken Sakaryalılar bayramı yağışlı geçiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce aralarında Sakarya’nın da bulunduğu birçok il sağanak yağışlara karşı uyarılmıştı. Gece saatlerinde Sakarya’da etkisini göstermeye başlayan yağış devam ediyor. Yağışın önümüzdeki günlerde de etkili olmasının beklendiği şehirde, hava sıcaklığı 22 dereceye geriledi. Şiddetli yağış beklendiğini aktaran AFAD; vatandaşları dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

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19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur