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Saimbeyli’de cami görevlileri ve cemaat sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde başlatılan uygulamayla cami etrafındaki sokak kedileri ve köpeklerine, cami görevlileri ve cemaat sahip çıkıyor.

Çevre 16.06.2021, 12:33
Saimbeyli’de cami görevlileri ve cemaat sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde başlatılan uygulamayla cami etrafındaki sokak kedileri ve köpeklerine, cami görevlileri ve cemaat sahip çıkıyor.

Saimbeyli Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, ilçe müftüsü ve imam-hatip görevlileri ile yaptığı istişare ile sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkarak ilçede ilke imza attı. Camilerin çevresine yiyecek ve su desteği sağlayan cami görevlileri ve cemaat sokak kedileri ve köpeklerine yiyecek veriyor, onlara sevgilerini gösteriyor.

Kaymakam Kesitoğlu öncülüğünde başlatılan çalışmalarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Saimbeyli’de sahipsiz ve barınağı olmayıp da camilere gelen veya cami yakınlarında bulunan hayvanlarla başta imam-hatipler ve müezzinler olmak üzere cami cemaatleri tarafından yakından ilgilenilerek imkanlar dahilinde yiyecek ihtiyaçları da karşılanmaktadır" denildi.
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