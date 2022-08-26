Sahilleri boş kalan Kastamonu’nun doğal güzelliklerine ziyaretçi akını

Kastamonu’da, 27 Haziran tarihinde yaşanan sel afeti sebebiyle, sahillerde beklenen yoğunluk yaşanmazken, Azdavay ilçesinde bulunan Çatak Kanyonu üzerindeki 450 metre yüksekliğe sahip cam teras ile Pınarbaşı ilçesinde 3 kilometrelik ahşap yürüyüş yolu ile geçilen Horma Kanyonu ve dünyanın en büyük ikinci kanyonu Valla, doğaseverlerin ve adrenalin tutkunlarının akınına uğruyor.

"Şehitler Diyarı", "Evliyalar Kenti" olarak bilinen Kastamonu, kültür turizminin yanı sıra, yapılan yatırımlar sayesinde doğal güzellikleriyle de büyük ilgi görüyor. Yılda 1,5 milyon turisti ağırlayan Kastamonu, ziyaretçilerine aynı anda 4 mevsimi yaşatıyor. Son yıllarda doğa ve tabiat turizmi ile öne çıkan Kastamonu’da, Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonunda 450 metre yüksekliğe inşa edilen cam teras ve Pınarbaşı ilçesinde yer alan Ilıca Şelalesi, sarp kayalıklara vida ile tutturulan 3 kilometrelik ahşap yürüyüş yoluyla geçilen Horma Kanyonu ve dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Valla, farklı şehirlerden gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 27 Haziran’da yaşanan sel afeti sonrasında Karadeniz’in çamurla kaplanması sebebiyle Kastamonu’nun sahil ilçelerinde beklenen yoğunluk yaşanmazken, kanyonlar ise her gün binlerce insanın akınına uğruyor.

Azdavay ve Pınarbaşı ilçeleri yılda 300 binden fazla ziyaretçi ağırlıyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) finansmanı ve destekleriyle Azdavay ve Pınarbaşı Belediyeleri tarafından vatandaşların hizmetine açılan tesisler, yılda yaklaşık 300 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. 10 yıl önce 450 metre uzunluğundaki ilk etabı yapılan Pınarbaşı Horma Kanyonu yürüyüş parkuru, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan alınan yüzde 75’lik destekle yenilenerek parkur uzunluğu 3 kilometreye çıkartıldı. Horma Kanyonunu ziyaret edenlerin doğa harikasını daha kolay gezebilmesi amacıyla verilen destekle sarp kayalıklara inşa edilen 3 kilometrelik ahşap yürüyüş yolu, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Horma Kanyonunu ziyaret eden vatandaşlar, doğa harikası kanyonu yürüyüş yolundan rahatlıkla geçerek Ilıca Şelalesine ulaşabiliyor.

Çatak Kanyonu cam terası ziyaretçilerinin nefesini kesiyor

Son yıllarda doğa ve tabiat turizminin öne çıkan adreslerinden olan Kastamonu’da, Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan Çatak Kanyonu’nda 450 metre yüksekliğe inşa edilen Azdavay Cam Terası, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 450 metre yükseklikten adeta ziyaretçilerine hem adrenalin hem de görsel şölen sunan Azdavay Cam Teras önünde vatandaşlar adeta uzun kuyruk oluşturuyor.

"Herkesin buraya gelip görmesini isterim"

Trabzon’dan Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerini ziyaret etmek için gelen Mehmet Yalçınkaya, “Ben, Trabzon’dan geldim. Burayı çok övdüler. Biz de ailemle görmeye geldik. Gerçekten çok güzel bir yermiş. Herkesin buraya gelip görmesini isterim. Horma Kanyonunu görmek için buraya geldik. Daha önce televizyonlardan, belgesellerden görüp seyretmiştik. Bizler de yerinde görmek istedik. Ailemle bölgeyi geziyoruz. Burası muhteşem bir yer” dedi.

"Gelip görünmesi ve yaşanılması lazım"

İstanbul’dan kanyonlar bölgesine gelen Kader Yalçınkaya ise “İstanbul’dan geliyorum. Burası çok güzel, çok beğendim. Harika bir yer, tam turizm cenneti. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz. Harika bir yer. Özellikle Horma Kanyonuna ve Azdavay Cam Terasa bayıldım, çok güzel. Burası turizm cenneti, harika bir yer. Televizyondan göründüğü gibi değil burası. Gelip görünmesi ve yaşanılması lazım. Çok harika bir yer bayıldım” diye konuştu.

"Türkiye’de buna benzer yerler yokmuş"

Azdavay Cam Terası ve Horma Kanyonunu gezmek için Kastamonu’ya geldiğini söyleyen Haydar İkizoğlu, “Azdavay Cam Terasını ve Horma Kanyonunu gezmeye geldim. Çok güzel bir yermiş. Türkiye’de buna benzer yerler yokmuş. Çok güzel burası” şeklinde konuştu.