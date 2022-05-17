Sahillerde yosun temizliği

Samsun’da sahil ve plajlarda yosun temizliği yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkan kirliliğin önüne geçmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sıfır Atık Yönetimi ve Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar ile özellikle halk plajlarında kış aylarında oluşan kötü görüntüler ortadan kaldırılırken, kum eksilmesine bağlı olarak yaşanan bozulmalar da yine ekipler tarafından onarılıyor. Çalışmalar kapsamında Körfez Yat Limanı, Adnan Menderes Sahili, Dereköy ve Geyikkoşan sahilinde yosun temizliği yapıldı.

“Hemşerilerimizin deniz kıyılarından daha iyi yararlanması için canla başla çalışıyoruz” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Mavi Bayraklı sahillerimizin sayısını arttırarak güzel Samsun’umuzun turizm potansiyelini güçlendirirken, sahil şeridimizin tamamının temiz olması içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız da denizlerimiz ve sahillerimizin temizliğinden son derece memnun. Denizde, karada, sahilde ve doğanın her bir karış parçasında temizliğimizi yapıyoruz. Samsun’un bir deniz kenti olma özelliğini ortaya koymaya ve halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Yerli ve yabancı turistleri tertemiz sahillerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.