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Sahilden adalara uzanan müsilaj tabakası drone ile görüntülendi

İstanbul Anadolu yakası sahillerinden adalara uzanan müsilaj tabakası havadan görüntülendi.

Çevre 08.06.2021, 13:27
Sahilden adalara uzanan müsilaj tabakası drone ile görüntülendi

İstanbul Anadolu yakası sahillerinden adalara uzanan müsilaj tabakası havadan görüntülendi.

Marmara Denizini etkisi altına alan müsilaj sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından seferberlik başlatıldı. Anadolu yakası sahilinde son durum, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sahilden adalara doğru uzanan müsilaj tabakası dikkat çekti.
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