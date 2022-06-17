banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi

Sahibi evde olmayan köpek yangın çıkardı

ABD’nin Missouri eyaletinde sahibi evde olmayan köpeğin ocağı açmasının ardından yangın çıktı.

Çevre 17.06.2022, 16:45
Sahibi evde olmayan köpek yangın çıkardı

ABD’nin Missouri eyaletinde sahibi evde olmayan köpeğin ocağı açmasının ardından yangın çıktı.

ABD’nin Missouri eyaletine bağlı Parkville’deki bir evde bulunan iki köpekten biri, mutfağa girerek set üstü ocakta bırakılan tavaya uzandı. Sahibi evde olmayan köpek, patilerini ocağın üzerine koydu ve düğmeleri itince ocak açıldı. Dakikalar sonra ocaktaki tava alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki iki köpeği kurtarırken, alevler söndürüldü. Herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu