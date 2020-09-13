Sağlıksız ağaçlar yenileniyor

İBB, Dolmabahçe ve Çırağan caddelerindeki kuru ve hasta çınar ağaçlarını yeniliyor. Ani dal kırılması olayları ile yurttaşlara risk oluşturan ağaçların yenilenmesinin ardından bölgedeki yeşil alan dokusu daha sağlıklı bir görünüme kavuşacak. Çalışma sürecinde kazalara yol açmaması için yüksek boylu ağaçların boyları kısaltıldı.Akademik kurul tarafından yönetilen çalışmalarda, hasta ve kuru olduğu saptanan çınar ağaçları ile ilgili bilgiler koruma kuruluna iletiliyor. Ağaçlara yönelik müdahaleler, kuruldan çıkan izin doğrultusunda yapılıyor. Yenilenme işi ise akademik kurulun boy ve ebadını belirlediği ağaçlarla yapılıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin sembolik güzergâhlarından Dolmabahçe ve Çırağan caddelerindeki kuru ve hasta çınar ağaçlarını, yerlerine yenilerini dikmek üzere kaldırıyor. Çalışmalar, bir akademik kurulun danışmanlığında sürdürülüyor. Akademik kurul, sadece ağaçların sağlık durumlarını saptamıyor, aynı zamanda yeni dikilecek ağaçların boy ve ebatlarına da karar veriyor. Kuru ve hasta olduğu anlaşılan ağaçlar ile bilgiler ise, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için, koruma kuruluna bildiriliyor. Ağaçlara yönelik gerekli müdahaleler, kuruldan çıkan izinlere göre yapılıyor.



KAZAYA YOL AÇMAMASI İÇİN AĞAÇLARIN BOYLARI KISALTILDI



Ancak, gerek rüzgârlı hava koşulları gerekse de bölgedeki ağaçların kuru ve zayıflamış olmalarından dolayı, ani dal kırılma olayları ile karşılaşılabiliyor. İBB, aniden gerçekleşen bu dal kırılmalarının yurttaşlara zarar vermemesi için gerekli önlemleri, zaman kaybetmeksizin aldı. Bölgedeki yüksek ağaçların boylarını kısaltarak, hem yaya hem de araçların yoğun olarak kullandığı bu güzergâhı güvenli hale getirdi.



GÜZERGÂH EN KISA ZAMANDA SAĞLIKLI BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK



Dolmabahçe ve Çırağan caddelerini daha güvenli bir yeşil alana kavuşturmak için yürütülen çalışmalar, en kısa sürede bitirilecek. İstanbulluların çok kullandıkları bu güzergâh, ağaçlar açısından yeninden sağlıklı bir görünüme kavuşacak.