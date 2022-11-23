Sağlığına kavuşan karaca, doğaya salındı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaralı halde bulunan karaca, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hanönü’nde baygın halde bulunan yaralı karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Tedavi altına alınan karacanın ekipler tarafından yapılan muayenesinde sadece baygın ve halsiz olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine karaca, yapılan ilk müdahale sonucu kendine gelmesiyle birlikte tekrar doğaya salındı.