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Sağanaklar doğayı mor’a boyadı
Şenkaya Turnalı köyünde sağanak sonrası tarlalarda mor çiçekler açtı.
Çevre 14.06.2022, 09:23
Şenkaya Turnalı köyünde sağanak sonrası tarlalarda mor çiçekler açtı.
Köydeki arazilerin tamamına yakının mor çiçek açması büyüleyici görsel oluşturuyor. Şenkaya Turnalı köyü sakinlerinden Zafer Çakmak, “Bu sene mor çiçeklerimiz açtı. Allah’a çok şükür köyümüzün manzarası çok güzel baktıkça neşe alıyorum, arılarımız hayvanlarımız çok güzel bir şekilde otlama yapıyorlar” dedi.
Beycan Onat ise “Bu mor çiçeklere özellikle geldim bunları koklayan insanların vücudu yenilenir sağlıklı yaşar” dedi.