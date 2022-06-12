Sağanak yağışta 500 işçinin bulunduğu çadır kent sular altında kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış, mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kenti sular altında bıraktı. Çadırları sular içinde kalan 500’e yakın mevsimlik işçi, gece kabusu yaşadılar.

Kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde, ’kırmızı elmas’ olarak nitelendirilen çileğin hasadı için bin 200 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kenti sel bastı. 50’ye yakın çadır sular altında kalırken, dehşeti yaşayan işçilerin gece gözüne uyku girmedi. Sağanak yağış nedeniyle çadırları sular altında kalan işçiler, büyük çile çektiklerini söyledi. İşçiler, yetkililerden yardım istediler.

Bir işçi "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" diyerek içler acısı hali görüntüledi.