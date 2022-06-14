Sağanak yağışlar tarlalara can suyu oldu

Çankırı’da etkili olan yağışların tarım arazilerine etkisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, dolu sebebiyle bazı tarlalardaki ürünlerin zarar gördüğünü belirterek, “Arpalarımız ve buğdayların da bir kısmında kuruma başladı, bu son yağan yağmurlarla bunu kurtarırız” dedi.

Çankırı’da hafta sonu etkili olan sağanak yağış, bazı ilçelerde su baskınlarına sebep oldu. Etkili olan yağışın tarım arazilerindeki etkisi ile ilgili İHA muhabirine konuşan Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, şiddetli yağışın ve dolunun bazı ilçelerde tarlardaki ürünlere zarar verdiğini belirtti. Geçen yıl kuraklık sebebi ile çiftçilerin etkilendiği Çankırı’da yaklaşık 15 gündür etkili olan yağışların kuraklığı önlediğini belirten Gamzeli, yağışlarda zarar gören alanlarda İl Tarım Müdürlüğü ile birlikte hasar tespit çalışması yaptıklarını belirtti.

Çankırı’ya bağlı Kızılırmak ilçemizde şu anda çeltik ekimi yapılmakta. Çankırı’mıza bağlı 4 köyümüz de de çeltik ekimi yapılıyor. Ilgaz ilçemize bağlı 3 köyümüzde de ekim yapılmakta. Şu anda çeltiklerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Çankırı’da yaklaşık 30 bin dönüm araziye çeltik ekilmekte. Bu son haftalarda yağan yağışlar bize zarar verdi. Ankara yolu üzeri dediğimiz köylerdeki arpalarda sıkıntılar var. Çoğu köyümüzde biçilemeyecek durumda. Bu son yağan yağmurlar, buğday, kavun, nohut bu gibi bitkilerimiz şuanda yağan yağmurdan faydalanıyor. Esentepe Mahallemizden incik köyüne kadar olan mahallede buğdaylarımız, arpalarımız oldukça iyi bir sıkıntımız yok. Bazı köylerimizde yüzde 30’a varan kuraklıktan etkilenen arpalarımız var, buğdaylarında bir kısmında kuruma başladı. Bu son yağan yağmurlar la bunu kurtarırız. Allah afetten korusun diyoruz. Çünkü bir kaç köyümüzde doludan zarar var. Oralara Tarım İl Müdürlüğümüz ile beraber çalışıyoruz. Sağ olsunlar hemen istek üzerine, muhtarlarımızın talepleri üzerine bütün köyler dolaşıldı. Onlar da raporlarını tuttu” dedi.